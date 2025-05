F1: attese 200mila persone a Gp Imola

Oltre 200mila le presenze attese nel fine settimana e 300 milioni di euro di indotto stimato, per un grande evento sportivo - nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola - tra gli appuntamenti di maggiore spicco del cartellone sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, straordinaria occasione di crescita e promozione per un territorio unico al mondo e una meravigliosa vetrina del Made in Italy e delle eccellenze di una delle regioni più affascinanti e dinamiche del Paese. È stato presentato, oggi - all'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola - il Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2025, in programma dal 16 al 18 maggio: primo appuntamento europeo stagionale della massima serie motoristica e settima tappa della 75ª edizione del Campionato Mondiale di Formula 1. All'incontro, organizzato dall'ACI in collaborazione con le Autorità nazionali e locali, sono intervenuti il capo del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, il commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Tullio Del Sette, il sub-commissario dell'Automobile Club d'Italia, Giovanni Battista Tombolato, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale e il sindaco di Imola, Marco Panieri. Hanno partecipato, inoltre, i vertici dell'Autodromo, i rappresentanti degli Enti co-organizzatori e l'assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni.