Lo Stelvio fa 200: un’estate per viverlo in bicicletta (e non solo)

Nata per esigenze commerciali e amministrative come unico collegamento tra Italia e Nord Europa, nei suoi 200 anni di storia la strada dello Stelvio ha visto trasformare la propria vocazione verso il turismo e le attività outdoor. Con i suoi 46,5 chilometri di lunghezza, 88 tornanti e 7 gallerie, questa arteria alpina mette in contatto tra loro non solo due regioni - Lombardia ed Alto Adige - ma anche il Canton Grigioni, in Svizzera, grazie alla strada, lunga 13,3 chilometri, inaugurata nel 1901, che collega la Val Monastero al Giogo di Santa Maria (noto anche come Umbrailpass). Il risultato è un ponte tra culture, tradizioni e paesaggi diversi all'interno dello splendido scenario del Parco Nazionale dello Stelvio. Dalla prima metà del Novecento ad oggi, il passo è stato testimone di eventi storici come la Prima Guerra Mondiale combattuta oltre i 3.000 metri di quota, fino a diventare teatro di imprese sportive leggendarie.