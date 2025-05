"Di nuovo campione d'Italia. Trentino volley a Civitanova ha conquistato il suo sesto scudetto. Ha vinto da corsara, fuori casa, dimostrando di non temere né i fuoriclasse marchigiani né il tifo avversario. Ora vi aspettiamo per festeggiare insieme". Così il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, in relazione al sesto titolo italiano conquistato dal club trentino.