Sci: 'Saeculum', docufilm su 100 anni di successi delle Fiamme Gialle

Un secolo di storia in 87 minuti densi di emozioni, ricordi, racconti di imprese dello sport italiano. Testimonianze dirette e immagini sono trama e ordito di 'Saeculum, 100 anni di successi e tradizioni", il docufilm sul Gruppo Sciatori Fiamme Gialle del regista Mario Maellaro, prodotto da Francesca Aiello per AF Project, che verrà presentato giovedì 15 maggio alle 18 a Roma, al The Space Cinema Moderno. La produzione cinematografica, realizzata in coordinamento con il centro sportivo della Guardia di Finanza e con il contributo della struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri, racconta i successi degli sciatori e dei pattinatori su ghiaccio delle Fiamme Gialle, ma anche il loro forte spirito di appartenenza, un sentimento "familiare" sviluppato all'interno di un sodalizio divenuto, nel tempo, punto di riferimento nel panorama italiano e mondiale degli sport invernali. Le macchine da presa dirette da Maellaro sono entrate nelle case dei campioni e delle campionesse delle Fiamme Gialle, sui campi di gara e sulle montagne più iconiche del gruppo sciatori a Predazzo, catturando le sensazioni e le emozioni legate alle storie di ciascuno di loro. La narrazione ripercorre i momenti salienti di questo primo secolo di storia dello sci gialloverde affidando alle voci dei protagonisti, e a splendide immagini d'archivio, un resoconto spontaneo di questa epopea sportiva delle Fiamme Gialle. Da Franco Nones a Gustav Thoeni, da Piero Gros a Paolo De Chiesa, passando per Sofia Goggia, Isolde Kostner, Kristian Ghedina, Manfred Moelgg, Dorothea Wierer, Arianna Fontana, Davide Ghiotto, Christof Innerhofer, Peter Runggaldier, Giorgio Vanzetta, Giacomo Bertagnolli, Matteo Anesi e tanti altri atleti che hanno raccontato il loro essere campioni, donne e uomini fieri della loro appartenenza alla Guardia di Finanza. Non mancano nella proiezione le storie dei protagonisti più anziani, fra cui quella di un ex fondista, l'asiaghese Giacomo Mosele, nato nel lontano 1925, esattamente l'anno di fondazione del gruppo sciatori Fiamme Gialle. La prima del docufilm si terrà alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, nonché dei medagliati olimpici e mondiali del gruppo. Il racconto cinematografico sarà successivamente proiettato in altri cinema nazionali.