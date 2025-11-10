ATP Finals, Fritz: "Il campo veloce mi ha aiutato contro Musetti"

"Durante la partita mi è sembrato di poter mettere Musetti sotto pressione in modo efficace. Credo che ciò sia dovuto in gran parte al fatto che questo è un campo veloce e lui non ha avuto davvero il tempo di allenarsi su di esso, di abituarsi alla velocità. Credo che questo abbia influito". Lo ha detto Taylor Fritz nella conferenza stampa dopo la partita vincente contro Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. "All'inizio ero un po' nervoso - ha aggiunto - e lui gioca in modo molto diverso, con i tagli e tutto il resto. Quindi mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi. Sono riuscito a evitare di andare sotto all'inizio della partita, quando lui ha avuto alcune occasioni. Poi mi sono sentito più coinvolto. Alla fine del primo set e per tutto il secondo set, penso di aver giocato davvero bene". Poi ha proseguito: "Credo che il rovescio sia sempre stato uno dei miei colpi migliori. Penso che questa settimana in particolare l'abbia sentito bene, e credo che in parte sia dovuto al campo, Non devo preoccuparmi di generare velocità e posso sfruttarla. Il campo è veloce. Mi sono reso conto che avrei potuto essere aggressivo e colpire abbastanza bene da impedirgli di arrivare e aprire il campo, facendomi perdere i punti. Non devo scegliere su quali palle essere aggressivo, posso essere aggressivo praticamente quando voglio".