Nba: Doncic trascina Lakers nel derby di Los Angeles, ok Oklahoma e Denver

21 Feb 2026 - 12:18

Nove le partite disputate nella notte Nba, con il clou nel derby di Los Angeles vinto dai Lakers per 125-122 grazie ad un Luka Doncic da 38 punti ed 11 assist. Ai Clippers non bastano i 31 punti di Kawhi Leonard. Settima vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers, che hanno battuto gli Charlotte Hornets per 118-113 con un Donovan Mitchell da 32 punti. Simone Fontecchio gioca poco meno di tre minuti e segna 3 punti nella vittoria dei suoi Miami Heat contro gli Atlanta Hawks per 128-97. Tutto facile per i campioni Oklahoma City Thunder, che superano i Brooklyn Nets per 105-86 mentre i Denver Nuggets travolgono i Portland Trail Blazers per 157-103 con un Nikola Jokic da 32 punti. Sempre ad Ovest, i Minnesota Timberwolves superano per 122-11 i Dallas Mavericks con 40 punti di Anthony Edwards. De segnalare, infine, anche il successo dei Washinton Wizards sugli Indiana Pacers per 131-118 e dei Memphis Grizzlies per 123-114 gli Utah Jazz.

