Tennis: Cobolli in semifinale a Delray Beach

21 Feb 2026 - 09:35

Flavio Cobolli ha conquistato le semifinali del "Delray Beach Open" (ATP 250) che si sta disputando sui campi in cemento della città della Florida. Nei quarti il 23enne romano, n.20 del ranking e terzo favorito del seeding, ha battuto per 7-5 6-7(7) 6-2, in poco meno di due ore ed un quarto di partita, Coleman Wong di Hong Kong, n.137 Atp, proveniente dalle qualificazioni. In semifinale Cobolli troverà dall'altra parte della rete lo statunitense Sebastian Korda, n.50 Atp, che ha eliminato per 4-6 6-2 6-2, in due ore e 6 minuti di partita, il norvegese Casper Ruud, n.13 del ranking e secondo favorito del seeding. Finals di Davis a parte, era dallo Us Open dello scorso agosto che l'azzurro non vinceva due match nello stesso torneo. Per Cobolli è la quinta semifinale in carriera, la prima da Amburgo 2025, quando poi avrebbe conquistato il suo secondo trofeo ATP. Il romano è il terzo azzurro ad approdare al penultimo atto nel torneo della Florida dopo Sanguinetti (1998 e 2002) e Arnaldi (2025).

