Milano-Cortina 2026, Fontana: "Spese extra da aumento costi ma coperte"

Rispetto ai costi preventivati per le strutture delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 "ci sono tutte le spese extra che sono state determinate dagli aumenti dei costi" per le materie prime, "un problema che è andato a coinvolgere tutte le opere infrastrutturali, tutte le opere pubbliche, tutta l'edilizia". Così, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha replicato a chi gli chiedeva se avesse contezza di spese extra, a fronte delle stime, per i Giochi Olimpici ormai alle porte. "Avete visto tutti quanti la situazione che si è verificata dopo il Covid - ha osservato - e lasciatemi dire anche il Bonus 110 che ha contribuito in maniera rilevante a inflazionare i costi e a determinare questi aumenti. Però - ha concluso Fontana - noi siamo riusciti e stiamo riuscendo a coprire tutti gli aumenti senza problemi".