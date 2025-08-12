Milano-Cortina 2026: Fasiol commissario straordinario Paralimpiadi

A poche ore di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha immediatamente avviato la procedura di nomina del commissario straordinario del governo per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La scelta, maturata d'intesa con il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e sentito il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Giunio De Sanctis, è ricaduta su Giuseppe Fasiol, che avrà il compito di coordinare le attività e le implementazioni necessarie per garantire l'ottimale organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi Paralimpici, comunque affidati alla Fondazione Milano Cortina 2026. "Fasiol vanta una lunga e qualificata esperienza in Regione Veneto, ai vertici dell'area infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, edilizia demanio, pianificazione territoriale, e rappresenta quindi la figura con le giuste competenze per valutare e realizzare gli adeguamenti necessari per la specialità degli atleti e l'adattamento delle venue e dei campi di gara delle Paralimpiadi", si legge nella nota.