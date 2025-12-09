Milano-Cortina 2026: disponibile da domani la app per accedere ai biglietti digitali

È disponibile da domani su App Store e Google Play Store Tickets MilanoCortina2026, l'applicazione ufficiale per accedere ai biglietti dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Unico strumento valido per avere sempre con sé i ticket elettronici, permette anche di gestire i cambi nominativi dei biglietti, trasferirli ai destinatari o rivenderli in caso di impossibilità a partecipare durante l'evento. L'app di biglietteria permette anche di accedere alle sedi di gara e delle Cerimonie presentando il biglietto elettronico ai varchi di accesso. Non è possibile stampare i biglietti, per cui solo quelli mostrati tramite l'app saranno accettati ai varchi.