Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina 2026: disponibile da domani la app per accedere ai biglietti digitali

09 Dic 2025 - 18:35
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

È disponibile da domani su App Store e Google Play Store Tickets MilanoCortina2026, l'applicazione ufficiale per accedere ai biglietti dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Unico strumento valido per avere sempre con sé i ticket elettronici, permette anche di gestire i cambi nominativi dei biglietti, trasferirli ai destinatari o rivenderli in caso di impossibilità a partecipare durante l'evento. L'app di biglietteria permette anche di accedere alle sedi di gara e delle Cerimonie presentando il biglietto elettronico ai varchi di accesso. Non è possibile stampare i biglietti, per cui solo quelli mostrati tramite l'app saranno accettati ai varchi.

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Deplano: "Sono strafelice"

Deplano: "Sono strafelice"

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:43
Milano Cortina 2026, oltre 3mila studenti per il test eventi della Milano Rho Ice Hockey Arena
20:11
Superbike, Ducati vince con Syahrin il titolo Asia 2025
19:40
Milano Cortina 2026, Roda: "Brignone ha ripreso a sciare, a gennaio si capirà"
18:46
Atletica, Jacobs domani a Milano per un evento promozionale con Regione Lombardia
18:35
Milano-Cortina 2026: disponibile da domani la app per accedere ai biglietti digitali