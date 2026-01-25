Milano Cortina -12: domani la Fiamma Olimpica arriva a Cortina

25 Gen 2026 - 12:02

Arriverà domani sera a Cortina d'Ampezzo la Fiamma Olimpica, a settant'anni esatti dalle Olimpiadi Invernali del 1956 e a pochi giorni dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026. Per celebrare l'anniversario, la staffetta con la fiaccola proveniente da Belluno attraverserà luoghi che raccontano l'identità sportiva e urbana della città: dall'area di Pian da Lago al Trampolino Italia di Zuel, da Socrepes alla discesa lungo la storica pista Olympia delle Tofane, fino al nuovo Sliding Center e allo Stadio del Ghiaccio. Il percorso proseguirà poi nel cuore di Cortina per culminare in Largo delle Poste, con una cerimonia a cui parteciperà anche il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, assieme al presidente del Veneto Alberto Stefani. Salvini giungerà dopo aver inaugurato due delle ultime opere viarie completate a ridosso dei Giochi e che portano a Cortina: le gallerie di Tai di Cadore e Valle di Cadore, lungo la Statale 51 di Alemagna.

