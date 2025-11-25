Mediolanum Padel Cup, a Como il meglio del grande padel internazionale

TORNEO MONDIALE Il via al FIP Silver Mediolanum Padel Cup - con ingresso libero per tutta la settimana - è fissato per martedì 25 novembre con le qualificazioni, anteprima d'elite di un torneo che complessivamente richiamerà al The Padel Resort molti giocatori e giocatrici della Top 100 mondiale, le azzurre e gli azzurri protagonisti della scena mondiale a squadre e bronzo agli Europei dello scorso ottobre nelle rispettive categorie. E non solo: c'è anche il meglio della NextGen italiana e internazionale. In programma un tabellone maschile principale da 32 coppie, mentre nel femminile saranno 28 le coppie al via. Il livello del torneo si conferma altissimo e non potrebbe essere altrimenti: il FIP Silver, nello scacchiere del professionismo del padel a livello mondiale, è la terza categoria per importanza nel circuito CUPRA FIP Tour, dopo il Platinum e il Gold ed è il sesto in assoluto se si considera il tour di Premier Padel, il più prestigioso al mondo.