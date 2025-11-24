Milano-Cortina: accordo con polizia per sicurezza cibernetica Giochi

È stato siglato a Roma, presso il Ministero dell'Interno, l'accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione Milano Cortina 2026 per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a protezione dei sistemi informativi critici dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Il documento è stato sottoscritto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, e dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Il Protocollo prevede che le attività di tutela dei sistemi e dei servizi informatici essenziali per il regolare svolgimento della manifestazione siano assicurate dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, e in particolare dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic), che avrà operatori specializzati sul posto e agirà con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e degli altri COSC della Polizia Postale delle Regioni interessate dallo svolgimento della manifestazione, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Cnaipic, con una sala operativa attiva 24 ore su 24, costituisce il punto di contatto nazionale e internazionale per la gestione degli incidenti di sicurezza cibernetica che possono minacciare le infrastrutture critiche di interesse nazionale. Fulcro della collaborazione è la creazione di canali dedicati per una circolarità informativa tempestiva e per l'analisi congiunta di dati, vulnerabilità e minacce. La condivisione delle conoscenze specialistiche è infatti ritenuta elemento essenziale per sviluppare efficaci contromisure e piani operativi per la gestione delle crisi.