Basket: penalizzazione di un punto per il Trapani Shark

24 Nov 2025 - 21:12
"La Fip ha ricevuto, nel corso del mese di ottobre, una segnalazione dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket (che ha sostituito la ComTeC da questa stagione sportiva), in ordine alla posizione della società Trapani Shark. È stato riscontrato che la società Trapani Shark 'non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37', per la quale è prevista dal Manuale delle Licenze la sanzione edittale di un punto di penalizzazione in classifica nell'anno sportivo in corso che il Consiglio Federale ha deliberato". Lo ha ha annunciato la Fip dopo la riunione del consiglio federale svoltasi al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' e presieduta da Gianni Petrucci. "La Commissione ha inoltre segnalato che il Club ha prodotto una dichiarazione dove afferma di essere in regola con le scadenze per il pagamento delle rate previste dal 'verbale di contraddittorio' sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate. Rispetto a tale dichiarazione sono stati trasmessi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza. La Procura ha altresì aperto un altro fascicolo in merito all'iscrizione al campionato di serie A 2025-26 della stessa Trapani Shark".

