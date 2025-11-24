Logo SportMediaset

Su il sipario: al Teatro dell’Opera di Oslo arriva la 3Tre

24 Nov 2025 - 22:06

Quando la porta di un grande teatro si apre, l’aria cambia e cresce l’attesa. Giovedì 27 novembre, a Oslo, il sipario del Teatro dell’Opera della capitale norvegese si alzerà sulla 3Tre, lo slalom notturno di Coppa del Mondo di Sci Alpino in programma mercoledì 7 gennaio 2026 a Madonna di Campiglio, e sulle finali di Kvitfjell/Hafjell (Lillehammer) che, nel marzo prossimo, diranno l’ultima parola sull’assegnazione delle Sfere di Cristallo maschile e femminile.

Affacciato sulla punta del fiordo di Oslo, il Teatro dell’Opera farà da cornice a due degli appuntamenti più attesi del calendario di Coppa del Mondo. Non un semplice evento di presentazione, ma un momento in cui due culture dello sci si incontrano e si riconoscono nella medesima passione. D’altra parte, gli atleti norvegesi hanno spesso lasciato un segno sul Canalone Miramonti negli ultimi anni, con quattro vittorie nell’ultimo decennio: tre firmate da Henrik Kristoffersen (2015, 2016, 2020) e una dal connazionale Sebastian Foss-Solevåg (2021).

Proprio quest’ultimo sarà uno degli ospiti speciali del primo, storico appuntamento norvegese del 3Tre on Tour, insieme a Ole Christian Furuseth – vincitore a Madonna di Campiglio nel 1990 – e allo sciatore più titolato della storia dei Giochi Olimpici Invernali, Kjetil André Aamodt. Accanto a loro, saranno protagonisti della serata l’Ambasciatore d’Italia a Oslo Stefano Nicoletti, Ole Kristian Kirkerud (responsabile del comitato organizzatore delle finali di Lillehammer), Claus Ryste (responsabile dello sci alpino presso la Federazione Norvegese Sport Invernali) e la delegazione italiana guidata dal Presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci, dal Presidente di APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini e da Tito Giovannini, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026.

Video, testimonianze e contributi FIS accompagneranno un evento dedicato al valore delle grandi competizioni come laboratorio di innovazione, turismo e cultura sportiva. 

"Portare la 3Tre nel cuore di Oslo rappresenta un passo storico nel nostro percorso di apertura internazionale. La Norvegia è una terra che vive lo sci con una profondità culturale straordinaria, e incontrarci qui significa costruire un ponte fra tradizioni che parlano la stessa lingua: quella della passione, dell’agonismo e dell’innovazione”, ha dichiarato il Presidente della 3Tre Lorenzo Conci.

“La 3Tre è una gara iconica, ma soprattutto è un patrimonio condiviso. Siamo orgogliosi di presentarla in un luogo simbolico come il Teatro dell’Opera e di farlo insieme ai protagonisti che negli anni hanno scritto pagine importanti sul Canalone Miramonti trovando nel Trentino un luogo ideale per i loro allenamenti estivi e invernali. Questo dialogo con la famiglia dello sci norvegese ci arricchisce e ci prepara alla 72.esima edizione della classica di sci alpino più longeva d’Italia.”

