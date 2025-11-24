Su il sipario: al Teatro dell’Opera di Oslo arriva la 3Tre

“La 3Tre è una gara iconica, ma soprattutto è un patrimonio condiviso. Siamo orgogliosi di presentarla in un luogo simbolico come il Teatro dell’Opera e di farlo insieme ai protagonisti che negli anni hanno scritto pagine importanti sul Canalone Miramonti trovando nel Trentino un luogo ideale per i loro allenamenti estivi e invernali. Questo dialogo con la famiglia dello sci norvegese ci arricchisce e ci prepara alla 72.esima edizione della classica di sci alpino più longeva d’Italia.”