Basket: qualificazioni Mondiali, Italia-Gran Bretagna a Livorno

25 Nov 2025 - 09:12

La gara Italia-Gran Bretagna, seconda partita della seconda 'finestra' di qualificazione alla Fiba World Cup 2027, si disputerà al Modigliani Forum di Livorno il 2 marzo 2026. Gli Azzurri, che giovedì 27 novembre giocheranno a Tortona contro l'Islanda e domenica 30 novembre a Klaipeda contro la Lituania, ritorneranno dunque nel capoluogo toscano a distanza di tre anni (febbraio 2023, Italia-Ucraina 85-75 nelle qualificazioni al Mondiale 2023). Lo ha ha annunciato la Fip dopo la riunione del consiglio federale svoltasi al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' e presieduta da Gianni Petrucci. Sul Whistleblowing la Fip attiverà il canale di segnalazione in convenzione con Sport & Salute. Approvata, poi, la terza variazione al Bilancio di Previsione 2025. L'Italia parteciperà al Campionato Mondiale Under 17 Femminile che si giocherà a Brno (Rep. Ceca) dall'11 al 19 luglio 2026, dopo la rinuncia della Serbia. Per il Settore Nazionale Femminile quello di Brno sarà l'ottavo Mondiale a partire dal 2011. L'Italia, infine, prenderà parte anche al prossimo Mondiale Under 17 maschile, che nel 2026 si giocherà in Turchia dal 27 giugno al 5 luglio, grazie al quarto posto ottenuto all'Europeo Under 16 della scorsa estate. 

