Mamma Debertolis: "Mattia aveva il sorriso negli occhi"

12 Ago 2025 - 19:21

"Me lo ricordo per il sorriso dei suoi occhi, sempre felice. Fin da piccolo amava qualsiasi sport. Alle elementari è stato introdotto all'orienteering grazie al maestro Renzo De Paoli, il quale insegnava geografia all'aperto attraverso mappa e bussola. Molti suoi scolari si sono appassionati all'orienteering grazie a questo metodo. Mattia ha praticato sci nordico come fanno tutti i Debertolis della valle. Si è dedicato anche alla discesa, con il fratello Nicolò, grazie al nonno Rinaldo Zagonel, maestro di sci e guida alpina e allo zio Piero Zagonel, anche lui maestro di sci, che li portava a praticare il fuori pista. Con l'US Primiero, oltre 'l orienteering, ha giocato a calcio. Insomma, in qualsiasi sport lui era bravo". Così Erica Zagonel, mamma di Mattia Debertolis, l'azzurro di orienteering deceduto ieri sera all'ospedale di Chengdu, in Cina, dove era stato ricoverato in condizioni critiche a seguito di un malore durante la gara inaugurale dei World Games. "Ci metteva passione, come a scuola - ha aggiunto la mamma, affidando le parole al portale della Federazione italiana sport di orientamento -. Bravo studente, mai un problema, fino a conseguire la laura in ingegneria civile a Trento, la magistrale a Stoccolma, fino a vincere il dottorato nella capitale svedese con un contratto di 5 anni, dove viveva abitualmente. Un bel carattere, era benvoluto da tutti. Quando tornava a casa, era sempre pronto ad aiutarmi in albergo o a supportare papà Fabio e nonno Anselmo, nella stalla. Ritornava tra le sue montagna, indossando orgoglioso i calzini preparati dalla nonna Delia e incontrando i tanti zii e cugini della nostra numerosa famiglia. Alle superiori scelse l'orienteering come suo sport principale, assieme all'amico di sempre Riccardo Scalet. All'università ha trovato Jessica, sua compagna di vita. Ingegnere ed atleta nazionale di orienteering come lui. Una coppia in simbiosi. Assieme hanno raggiunto risultati di altissimo livello. Era determinato a raggiungere i massimi livelli mondiali, per questo negli ultimi due anni si era trasferito al PWT Italia. Lo ricordo felice delle sue scelte di vita sportive e professionali".

