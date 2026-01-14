Los Angeles 2028 contro il caro prezzi, biglietti a 28 dollari

Un milione di biglietti a 28 dollari. Los Angeles 2028 prova a invertire la tendenza sul caro prezzi alle Olimpiadi: gli organizzatori della prossima rassegna estiva hanno infatti annunciato che saranno disponibili un totale di un milione di biglietti a circa 24 euro, l'opzione più economica, in vista dell'apertura della vendita ufficiale. "Questi Giochi devono essere accessibili e inclusivi", ha promesso il presidente di LA28, Casey Wasserman, durante una breve cerimonia simbolica per accendere il braciere presso il Coliseum. Circa 300 ex atleti olimpici e paralimpici si sono riuniti per l'occasione di fronte all'arena centenaria, che ospiterà i Giochi Olimpici per la terza volta dopo il 1932 e il 1984. La vendita dei biglietti si apre con una fase di registrazione (l'acquisto parte da aprile). "Circa un terzo dei biglietti costerà meno di 100 dollari" ha aggiunto Wasserman. La questione del caro prezzi ha tenuto banco a Parigi 2024 e anche la Fifa viene criticata dai tifosi che giudicano "esorbitanti" le cifre per assistere alle partite del mondiale di calcio in Usa, Canada e Messico. Criticità che tocca anche i prossimi Giochi invernali di Milano Cortina: non sono mancate in questi giorni le critiche per i prezzi alti dei tickets, soprattutto per i palazzetti del ghiaccio.