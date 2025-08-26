Al via 5/a edizione Pesaro Challenge, oltre 40 realtà coinvolte

Far scoprire ai partecipanti tutti gli sport presenti. E' l'obiettivo di Pesaro Challenge che coinvolgerà, dal 29 al 31 agosto alla Palla di Pomodoro, oltre 40 realtà del territorio proponendo tante pratiche sportive: dall'arrampicata al nuoto alla canoa passando per calcio, basket, volley, tennis, box e arti marziali. La presentazione della 5/a edizione della manifestazione è avvenuta nella sala del Consiglio del Comune. "L'obiettivo della manifestazione è di far scoprire e provare tutti gli sport presenti - sottolinea Francesco Troiani, organizzatore. Anche quest'anno ci sarà la Challenge Card, una carta che incentiva i partecipanti a provare più sport possibili e che, al completamento di tutte le sfide, riceveranno un premio. È un modo divertente per far sport e promuoverlo". Ci saranno eventi dedicati al sociale: "In Campo per mettere Fuorigioco ogni Violenza", un quadrangolare di Calcio a 8, in collaborazione con le forze di Polizia, con cena di beneficenza a favore del centro antiviolenza Women Allstars. Per l'ambiente riconfermato il Plogging, domenica 31, che unisce la corsa o la passeggiata alla pulizia del territorio. Sabato 30, la conferenza:"La Plastica non fa Sport". Venerdì 29, la Grande Festa dei centri estivi di Pesaro con tante divertenti iniziative. "Pesaro Challenge non è solo sport ma anche eventi e ottimo street food - ricorda Rachele Pacifico co-organizzatrice della manifestazione - Venerdì 29 agosto, alle 20, serata di animazione a cura dei Road Runners con balli e giochi cooperativi e alle 21 l'esibizione dei Campioni Nazionali di Danza Sportiva del Centro Danze Vallefoglia del M° Fiorenzo Filippini; sabato 30 agosto alle 21 la 'Sfilata a 6 zampe' gestita da Abbaio Camp, che proporrà, nei tre giorni della manifestazione, tante attività cinofile nell'Area Pet Friendly e infine domenica 31 agosto alle 20.30, si terrà il primo Galà dello Sport, interverranno le principali realtà sportive del territorio, come Megabox, Vuelle e Vis, tanti campioni che si racconteranno e il comico Bicio, "l'antidepressivo naturale". Nei tre giorni della manifestazione anche l'area food con prodotti locali ed eccellenze italiane. La partecipazione alla manifestazione è gratuita e aperta a tutti, con il contributo di enti patrocinatori, sponsor sostenitori, realtà sportive, associazioni e Istituzioni che lo rendono possibile. La manifestazione si sposterà poi a Vallefoglia, il 6 e 7 settembre, per la 3/a edizione del Vallefoglia Challenge.