Coppie dello stesso sesso nel pattinaggio, Gran Bretagna dice sì

Dopo Canada e Finlandia, anche la Gran Bretagna dice sì al pattinaggio su ghiaccio per le coppie dello stesso sesso. Dal prossimo anno British Ice Skating permetterà a due uomini o due donne di gareggiare nelle competizioni di danza su ghiaccio nazionali, nel solco di due altri paesi con l'obiettivo di avere un ambiente più inclusivo, anche se le regole della federazione internazionali (Isu) richiedono ancora coppie uomo-donna per le competizioni mondiali. Questa mossa della federazione britannica di pattinaggio sul ghiaccio mira a rendere lo sport più accessibile per tutti, offrendo più opportunità, specialmente per le pattinatrici che spesso faticano a trovare partner maschili, come sottolineato da figure di spicco quali Scott Moir, ex campione canadese. Attualmente, le regole della International Skating Union per le competizioni di pattinaggio di figura (coppie e danza) prevedono ancora team composto da un uomo e una donna, quindi le coppie dello stesso sesso non possono ancora competere a livello internazionale. La Gran Bretagna si unisce a nazioni come il Canada (che ha allargato le competizioni alle coppie dello stesso sesso nel 2022). La modifica del regolamento è entrata in vigore in Finlandia questa stagione, con Emma Aalto e Millie Colling che sono diventate la prima squadra di danza su ghiaccio composta da persone dello stesso sesso del paese. Ex pattinatrici come la canadese Kaitlyn Weaver, tre volte medagliata mondiale e membro del comitato tecnico di danza su ghiaccio dell'Isu, hanno fatto pressioni affinché si modificasse il regolamento. Il tutto sulla strada di un movimento imponente che punta sempre a una maggiore inclusività nel pattinaggio di figura che si riflette nel dare il permesso di competere per ora solo a livello nazionale per le coppie dello stesso sesso, ma l'obiettivo è di allargare la platea anche a livello internazionale. Una prima l'hanno offerta mesi fa le campionesse olimpiche Gabriella Papadakis e Madison Hubbell facendo la storia di questa disciplina esibendosi insieme al gala Art on Ice in Svizzera. Una prima mondiale in un evento di rilievo dove le coppie in gara sono miste in gara. Il messaggio, che ora diverse federazioni stanno facendo loro, è quello di abbattere barriere di genere e aprire la strada anche in competizioni ufficiali a coppie dello stesso sesso. Moir, tre volte campione del mondo di danza su ghiaccio canadese, si è espresso a favore dell'inclusione delle coppie dello stesso sesso: del resto Skate Canada è diventata la prima federazione a consentire ai binomi dello stesso sesso di gareggiare a livello nazionale. Per il via libera a livello mondiale servirà ancora un po' di tempo: l'Isu al momento non rivede i suoi regolamenti, ma il fatto che più federazioni votano il cambiamento - e la Gran Bretagna è solo l'ultima - potrebbe non essere così remota la possibilità di vedere pattinare sul ghiaccio due uomini o due donne anche alle Olimpiadi.