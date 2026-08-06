La Fifa si scusa per il progetto di apertura ai privati: "Un errore, gestione sbagliata"

06 Ago 2026 - 08:37
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"Il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche dopo che la proposta è trapelata ai media. In una lettera separata al Consiglio della Fifa e alle associazioni membri della Fifa, sono state presentate delle scuse per questi errori, impegnandosi a garantire che non si ripetano. Verrà ora condotta una revisione e un rapporto sarà presentato al Consiglio Fifa nella prossima riunione prevista".

Sono le scuse contenute in una nota della Fifa in merito al progetto di apertura ai privati, diramata al termine della riunione della Federcalcio mondiale a Rabat, in Marocco. Alla riunione era presenti il presidente Gianni Infantino. "La proposta è ora fuori discussione. Con il ritiro del progetto, è stato concordato che - sottolinea la nota - la Fifa non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, al suo buon governo e al suo giusto processo e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione".

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