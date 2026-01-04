La Fiamma Olimpica nelle Marche, acceso braciere e tedofori partiti da Ascoli

La Fiamma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata nelle Marche dove toccherà 12 comuni tra oggi e domani: tempi rispettati per la partenza stamattina, alle 9.24, da Ascoli Piceno con tanta gente ad accoglierla nonostante la pioggia battente e l'accensione del braciere con il prefetto Sante Copponi, il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore comunale allo Sport Nico Stallone. Grande entusiasmo in città per la partenza della fiaccola: in tanti poi si sono voluti immortalare in un selfie con il braciere olimpico.
La fiaccola ora viaggia verso San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per poi approdare a Fermo, Civitanova Marche (Macerata), Macerata e chiudere la giornata ad Ancona verso le 17. Proprio nel capoluogo, in piazza Cavour, dalle 17 alle 19.30, una festa con la partecipazione degli sponsor dell'evento, Eni e Coca cola, che hanno organizzato alcune iniziative per il pubblico. Prevista anche un'area dedicata agli sport invernali, con alcuni stand, per permettere ai partecipanti di conoscere le varie discipline.
Domani, tedofori in marcia in altri Comuni dell'Anconetano (Jesi e Senigallia); poi l'arrivo nel Pesarese con tappe a Fano, Urbino e Pesaro e Gradara, prima di approdare in Romagna a Riccione e poi a Rimini.