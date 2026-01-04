La Fiamma Olimpica nelle Marche, acceso braciere e tedofori partiti da Ascoli

La Fiamma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata nelle Marche dove toccherà 12 comuni tra oggi e domani: tempi rispettati per la partenza stamattina, alle 9.24, da Ascoli Piceno con tanta gente ad accoglierla nonostante la pioggia battente e l'accensione del braciere con il prefetto Sante Copponi, il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore comunale allo Sport Nico Stallone. Grande entusiasmo in città per la partenza della fiaccola: in tanti poi si sono voluti immortalare in un selfie con il braciere olimpico.