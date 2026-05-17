Internazionali: cori e standing ovation per Mattarella sul Centrale

17 Mag 2026 - 17:28

L'inno d'Italia e gli applausi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno accompagnato il via della finale degli Internazionali al Centrale del Foro Italico tra Jannik Sinner e Casper Ruud. L'inno è stato cantato dal coro delle voci bianche dell'accademia di Santa Cecilia. Momento preceduto dalla standing ovation dell'impianto del Foro Italico per il capo dello Stato, inquadrato sui maxi schermi dell'impianto. Per lui anche tanti cori. 

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