Automobilismo, 24 Ore del Nürburgring: sfuma il sogno di Verstappen, vittoria Mercedes

Le speranze di vittoria del quattro volte campione di Formula 1 Max Verstappen al suo debutto nella 24 Ore del Nürburgring sono svanite a causa di un problema meccanico alla sua vettura. Domenica mattina Verstappen era in testa con oltre mezzo minuto di vantaggio, al volante di una Mercedes AMG GT3, condivisa con gli esperti piloti di auto sportive Lucas Auer, Jules Gounon e Dani Juncadella. Juncadella aveva appena preso il posto di Verstappen quando è stato costretto a rallentare a causa di un semiasse danneggiato, perdendo la leadership prima di rientrare ai box, dove la vettura è stata portata nel garage. La vittoria è andata alla Mercedes gemella del team, guidata da Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin. Circa tre ore dopo l'incidente, Juncadella è riuscito a tornare in pista e a garantire al team il 38° posto in classifica. amr