Playoff Nba, Oklahoma vince a San Antonio ed è 2-1

Con una grande prova di squadra, gli Oklahoma City Thunder cancellano il parziale di 15-0 con cui i San Antonio Spurs avevano cominciato gara-3 e si riprendono il fattore campo nella serie vincendo 123-108. Shai Gilgeous-Alexander firma una doppia doppia da 26 punti e 12 assist, ma sono i 76 punti realizzati dalla panchina (con 24 di Jared McCain e 18 di Jaylin Williams, entrambi massimi in carriera ai playoff) a spaccare in due la gara. Victor Wembanyama chiude con 26 punti e buone percentuali. Le due squadre torneranno in campo nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 alle 2.30. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 2-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 24/5 ore 2.00 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00 Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00 Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00 Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 2-1 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00 *se necessario.