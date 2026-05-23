Playoff Nba, Oklahoma vince a San Antonio ed è 2-1

23 Mag 2026 - 11:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Con una grande prova di squadra, gli Oklahoma City Thunder cancellano il parziale di 15-0 con cui i San Antonio Spurs avevano cominciato gara-3 e si riprendono il fattore campo nella serie vincendo 123-108. Shai Gilgeous-Alexander firma una doppia doppia da 26 punti e 12 assist, ma sono i 76 punti realizzati dalla panchina (con 24 di Jared McCain e 18 di Jaylin Williams, entrambi massimi in carriera ai playoff) a spaccare in due la gara. Victor Wembanyama chiude con 26 punti e buone percentuali. Le due squadre torneranno in campo nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 alle 2.30. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 2-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 24/5 ore 2.00 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00 Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00 Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00 Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 2-1 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00 *se necessario.

Ultimi video

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:45
Quanto hype per Taf13

Quanto hype per Taf13

01:53
Tutti i sogni di Jacobs

Tutti i sogni di Jacobs

03:21
DICH PILATO EVENTO AVIS 23/5 DICH

Pilato con la testa già a Los Angeles: "Caso Singapore? Troppo odio verso di me"

08:59
DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

01:08
Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

01:56
Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

02:49
Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

01:33
Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

01:16
Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

00:34
Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

01:16
Prima uscita di Jacobs

Prima uscita di Jacobs

03:00
Irma Testa, boxe e cuore

Irma Testa, boxe e cuore

02:23
Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

I più visti di Altri Sport

ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:05
Insulti, spinte e... morsi all'allenatore di basket del figlio: condannato 55enne
11:30
Roland Garros, Djokovic: "Ho attraversato un periodo difficile, ma sono fiducioso"
11:10
Playoff Nba, Oklahoma vince a San Antonio ed è 2-1
11:07
Pallavolo: le azzurre battono 3-2 la Serbia 3-2 amichevole
22:21
Basket, Eurolega, Real Madrid batte Valencia 105-90, finale contro l'Olympiakos