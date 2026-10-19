Khamenei: "Orgogliosi per vittoria lottatori Iran a Mondiale in Usa"

"La vittoria del campionato da parte della nazionale iraniana di lotta greco-romana Under 23, in occasione dei Campionati del Mondo negli Stati Uniti, ha riempito di gioia e orgoglio i cuori della grande e riconoscente nazione iraniana". Lo ha dichiarato, secondo l'agenzia iraniana Isna, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei. "Questo traguardo - ha detto ancora - è il risultato di un'attenta pianificazione, di una gestione efficace e dell'instancabile impegno di dirigenti, allenatori devoti e dei giovani forti e pieni di spirito del Paese", ha aggiunto. Nel frattempo, il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Ahmad Vahidi, ha affermato oggi: "Conquistare il titolo di campioni del mondo, in un momento in cui i nemici si adoperano per sminuire lo splendore dell'Iran e della sua sacra bandiera, costituisce una chiara testimonianza della ferma determinazione dei giovani del Paese. I campioni iraniani sono saliti sul gradino più alto del palcoscenico mondiale, facendo sventolare la bandiera dell'Iran e risuonare l'inno nazionale nell'arena globale. Ciò mette a tacere i detrattori".