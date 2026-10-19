Motociclismo, Aprilia e Marini campioni nel campionato Tout Terrain Rally Cup

Per la prima volta nella sua storia, Aprilia Tuareg Racing conquista il titolo assoluto nel Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup 2026 insieme a Thomas Marini, che trionfa così sia nella classifica generale sia in quella della classe M5 dedicata alle bicilindriche. A completare il dominio della bicilindrica di Noale è il secondo posto di Jacopo Cerutti, che firma la doppietta sul podio continentale, sia assoluto che di categoria.
Una stagione straordinaria per Thomas Marini, capace di conquistare il titolo europeo alla sua stagione di debutto in sella all’Aprilia Tuareg Rally. Fin dalla prima tappa a Santiago de Compostela, in Spagna, il pilota sammarinese si è imposto ai vertici della competizione, chiudendo al secondo posto generale alle spalle del compagno Cerutti, con all’attivo due successi assoluti di giornata. Nella gara successiva a Pefki Evia, in Grecia, Marini ha chiuso con un secondo posto di categoria, con due vittorie di classe e cinque podi assoluti. Infine, nella tappa di Râmnicu Sărat, in Romania, ha centrato il suo primo trionfo nella classifica generale, conquistando quattro vittorie assolute di giornata e salendo sul podio in tutte le prove disputate.
A completare la doppietta per Aprilia Tuareg Racing è Jacopo Cerutti, vicecampione europeo assoluto al termine dell'esperienza nel Tout Terrain Rally Cup. Il pilota italiano è stato tra i protagonisti del campionato, conquistando due vittorie assolute in Spagna e Grecia, prima di essere stato costretto al ritiro a causa di un brutto incidente nell’ultima tappa in Romania, mentre era in lotta per la vittoria finale proprio contro Marini. Ora, per Cerutti, l’obiettivo è recuperare al meglio in vista dell’Africa Eco Race, dove punta ad essere al via in sella alla sua Tuareg Rally.
Il trionfo continentale è solo l’ultimo tassello di un percorso vincente per Aprilia Tuareg Racing, diventata negli ultimi quattro anni un punto di riferimento nel panorama offroad grazie anche alle vittorie in due edizioni consecutive dell’Africa Eco Race (2024-2025) e ai tre titoli italiani Motorally consecutivi (2023-2025). Risultati che certificano la competitività della Tuareg Rally, sviluppata in stretta collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, che si conferma una moto vincente e affidabile, capace di offrire prestazioni elevate su ogni tipo di terreno.
Il prossimo appuntamento per Aprilia Tuareg Racing è con l’Addax Rally, in programma dal 25 al 30 ottobre in Marocco, che vedrà al via il neocampione europeo Thomas Marini, insieme a Marco Menichini e Francesco Montanari, in preparazione per l’Africa Eco Race 2027.
THOMAS MARINI
“Sono davvero contento di aver conquistato il titolo europeo, sia assoluto che di classe, soprattutto perché è il mio primo anno con Aprilia. Riuscire a vincere con una moto e un team nuovi è veramente motivo di orgoglio. Inoltre, vincere il titolo assoluto con una moto bicilindrica contro delle monocilindriche specialistiche è la dimostrazione della grande competitività della Tuareg Rally e della bontà del lavoro che stiamo facendo insieme al team Guareschi. Voglio ringraziare tutta la squadra per avermi dato la possibilità di esprimermi al meglio in ogni situazione. Adesso ci concentriamo sui prossimi appuntamenti nel deserto, a partire dall’Addax Rally in Marocco.”
VITTORIANO GUARESCHI
“Quest’anno il nostro obiettivo principale era l’europeo insieme a Jacopo e Thomas, e abbiamo conquistato un’incredibile doppietta, sia assoluta che di classe. È stato un campionato molto interessante, con tappe lunghe e impegnative. Abbiamo disputato gare meravigliose, come quella in Grecia con oltre cento iscritti, e le abbiamo vinte tutte, dimostrando la grande competitività della Tuareg Rally. Certamente meglio di così non sarebbe potuta andare. Siamo davvero molto contenti a livello di risultati, anche se resta il rammarico per l’infortunio di Jacopo in Romania. Ora ci aspetta l’Addax Rally, dove saremo al via, oltre che con Thomas, anche con Marco Menichini e Francesco Montanari per preparare al meglio le moto per la prossima Africa Eco Race.”