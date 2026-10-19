Motociclismo, Aprilia e Marini campioni nel campionato Tout Terrain Rally Cup

VITTORIANO GUARESCHI

“Quest’anno il nostro obiettivo principale era l’europeo insieme a Jacopo e Thomas, e abbiamo conquistato un’incredibile doppietta, sia assoluta che di classe. È stato un campionato molto interessante, con tappe lunghe e impegnative. Abbiamo disputato gare meravigliose, come quella in Grecia con oltre cento iscritti, e le abbiamo vinte tutte, dimostrando la grande competitività della Tuareg Rally. Certamente meglio di così non sarebbe potuta andare. Siamo davvero molto contenti a livello di risultati, anche se resta il rammarico per l’infortunio di Jacopo in Romania. Ora ci aspetta l’Addax Rally, dove saremo al via, oltre che con Thomas, anche con Marco Menichini e Francesco Montanari per preparare al meglio le moto per la prossima Africa Eco Race.”