Tennis: ranking Atp, Sinner resiste al primo posto. Cobolli sesto

19 Ott 2026 - 10:00
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Nonostante l'infortunio che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione, Jannik Sinner resta numero uno della classifica Atp, complice la sconfitta di Alexander Zverev in semifinale a Shanghai. Il sorpasso è certo, ma per ora è rimandato. L'azzurro ha 10.950 punti in classifica, ma vedrà uscirne 500 lunedì prossimo, per la vittoria a Vienna dell'anno scorso, e 1000 il 2 novembre, per il titolo vinto nel Masters 1000 di Parigi nel 2025. Zverev dovrà raggiungere almeno la semifinale a Vienna per essere sicuro di scavalcarlo il prossimo 2 novembre. Flavio Cobolli, da parte sua, eguaglia il best ranking, alla posizione numero 6. Migliora il suo best ranking Federico Cinà (n. 135, +12), che ha superato le qualificazioni ed è entrato in main draw all'Atp 250 di Bruxelles. Raggiunge la miglior posizione in classifica in carriera anche Gianluca Cadenasso (n. 183, +37), vincitore del Challenger 50 a San Gregorio di Catania. Mattia Bellucci, campione a Jinan in finale sullo spagnolo Martin Landaluce, guadagna 18 posizioni e rientra in Top 70 (n. 68). Francesco Passaro, che ha vinto a Maia il secondo titolo Challenger consecutivo, risale di ben 83 posizioni e torna in Top 150 (n. 83): nessun italiano oggi tra i primi 500 ha guadagnato così tante posizioni rispetto alla scorsa settimana. Per quanto riguarda la Top 20, Novak Djokovic esce dai primi dieci del mondo e si ritrova numero 12. 

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