Europei Judo, Pirelli oro nella categoria -100 kg. Bronzo per Asya Tavano
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Gennaro Pirelli vince l'oro agli Europei di judo nella categoria -100kg. Poco dopo il trionfo di Alice Bellandi nei -78kg, l'atleta napoletano ha battuto in finale l'olandese Simeon Catharina al golden score. Per il 25enne si tratta del primo titolo continentale.
Dopo tre giornate deludenti e il bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg, l'Italia chiude con quattro medaglie grazie a un altro bronzo, quello di Asya Tavano nella categoria +78kg. Per lei, contro l'estone Emma-Melis Aktas, decisivo l'ippon messo a segno al golden score.