Internazionali: Sinner, premi Slam? Giusto parlare, siamo stati zitti troppo tempo

A chi gli chiede invece se anche lui si diverta ogni tanto ha risposto: "Certo, anche se lavoro per essere il miglior tennista possibile alla fine della giornata - ha concluso -. Ci sono tanti sacrifici dietro. Così è come ho impostato la mia vita. Ci sono poi momenti dove mi diverto e faccio quello che voglio fare, perché a 24 anni mi voglio anche divertire. Magari lo faccio vedere solo un po' meno di altri. Ma ognuno è diverso. In questi due giorni ad esempio ho giocato a golf e calcio, altri si divertono in altro modo. Non c'è una regola. L'obbiettivo poi era riposarsi".