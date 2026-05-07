MotoGP, Marquez: "Alla Ducati é mancata continuità, servono due decimi al giro"

07 Mag 2026 - 16:30

"Abbiamo la moto" per puntare a vincere, "si é visto con Alex" e nei test "abbiamo lavorato tantissimo". Quindi "proviamo già qui", a Le Mans, a tornare almeno sul podio. Marc Marquez ha parlato di cosa si aspetta dal GP di Le Mans. "Dobbiamo vedere il meteo, ma penso introdurremo qualche novità" provata nei test", ha aggiunto a Sky lo spagnolo, che su quel circuito ha vinto tre volte in MotoGP, ma l'ultima nel 2019. "Sto lavorando per migliorare il mio feeling, ho la velocità per raggiungere il podio, ma mi è mancata continuità finora". Per risalire la corrente "bisogna limare due decimi al giro, ma piano piano possiamo tornare dove eravamo l'anno scorso", ha concluso. 

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