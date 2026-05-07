Vela, occhi puntati su Bermuda per il Red Bull Italy SailGP Team
© Sail GP
Il Rolex SailGP Championship approda a Bermuda per il quinto appuntamento della sesta stagione, con l'Apex Group Bermuda Sail Grand Prix in programma questo fine settimana. Il circuito torna così in una delle venue più iconiche della vela moderna, su un campo di regata tra i più spettacolari e significativi del panorama internazionale.
Territorio britannico d'oltremare situato nel cuore dell'Oceano Atlantico, l'arcipelago delle Bermuda occupa un posto speciale nell'evoluzione della vela ad alte prestazioni. Proprio qui, nel 2017, si disputò la 35ª America's Cup, edizione che segnò una svolta epocale nello sviluppo tecnologico della disciplina grazie all'introduzione dei catamarani a vela alare AC50, protagonisti di una delle edizioni più innovative e rivoluzionarie di sempre della competizione.
Bermuda rappresenta, in molti sensi, la matrice stessa di SailGP: gli F50 del campionato derivano infatti direttamente dagli AC50 utilizzati in quella storica edizione della Coppa America. Quando Larry Ellison e Russell Coutts fondarono SailGP, i catamarani AC50 vennero riprogettati e trasformati in una classe monotipo ad altissime prestazioni, evolvendo in imbarcazioni ancora più potenti, più stabili e capaci di volare più in alto sull’acqua. L'introduzione di sofisticati sistemi di controllo elettronico per foil e wing, unita all'impiego di materiali compositi avanzati e appendici ulteriormente ottimizzate, ha reso gli F50 le barche da regata più veloci al mondo, capaci di superare i 100 km/h.
Le straordinarie velocità raggiunte dalla flotta rappresentano oggi uno degli elementi più spettacolari del campionato, contribuendo a rendere SailGP una delle competizioni sportive più adrenaliniche al mondo.
Saranno dodici i team sulla linea di partenza a Bermuda: ancora assenti i neozelandesi Black Foils, a seguito dell'incidente subito durante la tappa di Auckland lo scorso febbraio. Una flotta sempre più competitiva e di altissimo livello, che continua ad alzare stagione dopo stagione il livello tecnico del campionato.
Le regate si disputeranno nelle acque della Great Sound, la celebre baia di Bermuda che aveva già ospitato l'America's Cup 2017. Il campo di regata offrirà una cornice unica per il pubblico, con prove visibili sia dall'area di Somerset Village sia da Spanish Point, nei pressi della capitale Hamilton.
L'atmosfera di Bermuda, unita alla spettacolarità delle regate SailGP, promette di regalare uno show straordinario agli spettatori attesi sulle tribune dell'evento, già completamente sold out per il weekend.
Il Red Bull Italy SailGP Team arriva a Bermuda dopo l'ottimo weekend disputato in Brasile, quarta tappa della stagione, dove la squadra ha confermato il proprio trend di crescita con una prestazione solida e competitiva per tutto il fine settimana. Proprio a Rio, il team ha inoltre conquistato la sua prima vittoria di manche della stagione, ulteriore conferma dei progressi compiuti dal gruppo e della crescente coesione sviluppata all'interno dell’equipaggio.
Per l'appuntamento bermudiano, il Red Bull Italy SailGP Team scenderà in acqua con Phil Robertson al timone e Jana Germani come strategist, affiancati dal campione SailGP e dell'America's Cup Kyle Langford nel ruolo di wing trimmer, da Andrea Tesei come flight controller, dal due volte medagliato olimpico e nuovo ingresso della stagione 6 Will Ryan in qualità di grinder 2, e da Enrico Voltolini come grinder 1. Un team sempre più affiatato, protagonista di una crescita costante all'interno di un circuito che riunisce alcuni dei migliori velisti al mondo.
Per l'occasione, tutto l'equipaggio gareggerà con il lutto al braccio, in ricordo di Alex Zanardi, icona dello sport italiano, emblema universale di forza, determinazione e rinascita, recentemente scomparso.
Il programma dell'evento seguirà il format tradizionale del Rolex SailGP Championship: la giornata di venerdì sarà dedicata alle practice races, con i dodici team suddivisi in due gruppi che si alterneranno sul campo di regata per testare le tipiche condizioni di Bermuda e completare la preparazione al weekend.
Sabato si entrerà nel vivo della competizione con quattro regate di flotta in programma, prima della consueta Super Sunday, che vedrà disputarsi altre tre fleet races, seguite dalla finalissima a tre team che assegnerà la vittoria dell'evento.
Jimmy Spithill, CEO del team, ha commentato: "Bermuda potrebbe essere il miglior campo di regata naturale al mondo, circondata da splendide barriere coralline e da acque cristalline senza onde. Molti di noi hanno avuto la fortuna di vivere qui e di sperimentare l'atmosfera incredibile che la gente del posto sa creare. Non vedo l'ora di tornare nella Great Sound".
Gli occhi sono ora puntati su un nuovo fine settimana che si preannuncia ad altissima intensità, in uno dei luoghi più iconici della vela internazionale, dove passato, presente e futuro di questo sport si incontrano.
Le regate saranno trasmesse in Italia su Sky Sport e sul canale YouTube di SailGP. La prima prova è in programma sabato 9 maggio alle ore 14:00 locali, corrispondenti alle 19:00 in Italia.