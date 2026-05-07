Vela, occhi puntati su Bermuda per il Red Bull Italy SailGP Team

Bermuda rappresenta, in molti sensi, la matrice stessa di SailGP: gli F50 del campionato derivano infatti direttamente dagli AC50 utilizzati in quella storica edizione della Coppa America. Quando Larry Ellison e Russell Coutts fondarono SailGP, i catamarani AC50 vennero riprogettati e trasformati in una classe monotipo ad altissime prestazioni, evolvendo in imbarcazioni ancora più potenti, più stabili e capaci di volare più in alto sull’acqua. L'introduzione di sofisticati sistemi di controllo elettronico per foil e wing, unita all'impiego di materiali compositi avanzati e appendici ulteriormente ottimizzate, ha reso gli F50 le barche da regata più veloci al mondo, capaci di superare i 100 km/h.