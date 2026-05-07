Internazionali: Paolini accede al secondo turno, Jeanjean sconfitta in tre set

Agli Internazionali 2026 esordio complicato per Jasmine Paolini, campionessa in carica, che ha superato in rimonta la francese Leolia Jeanjean, numero 127 del ranking, dopo circa due ore di gioco. L'azzurra, numero 8 della classifica, sotto nel primo set 6-7 (4) ha reagito nel secondo parziale vinto 6-2 e si è imposta nel set decisivo 6-4. Al secondo turno se la vedrà con la belga Elise Mertens, numero 21 del seeding, che ha battuto l'ungherese Panna Udvardy.