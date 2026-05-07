MotoGP, Bagnaia: "Ducati in difficoltà, ma arrivo a Le Mans motivato"

"Abbiamo una moto abbastanza nervosa in staccata. Si è visto nella mia caduta a Jerez, devi essere estremamente preciso perché lei tende a muovere tanto e non è più la Ducati che stacchi fortissimo, entri fortissimo e rimani lì. Un po' come è riuscito a farla funzionare Alex Marquez a Jerez - ha aggiunto a Sky - che è riuscito a far questo. Quindi è un momento complicato ma, come ho detto più di una volta, sono un romantico e onestamente credo sempre nel fatto di arrivare al Gran Premio e andare davanti. Ci credo sempre, so che il potenziale per stare davanti ce l'abbiamo e bisogna solo trovare la quadra". Inevitabilmente potrebbe esserci un po' di demotivazione. "Dal mio punto di vista no. Arrivo sempre molto carico. Poi è ovvio che, se inizi un weekend e fai molta fatica, sai che dovrai lavorare tanto e non è facile, però onestamente da parte mia no", ha concluso.