Tennis, Cocciaretto riceve Collare d'Oro al Coni: "Grande emozione"

Elisabetta Cocciaretto è stata accolta per la prima volta a Palazzo H, sede principale del Coni, dal Presidente Luciano Buonfiglio e dal Segretario Generale Carlo Mornati per la consegna del Collare d'Oro al merito sportivo. La tennista azzurra è stata una delle protagoniste della strepitosa conquista della Billie Jean King Cup 2025, che ha portato anche lei e le sue compagne di squadra ad essere ricevute dal Presidente della Repubblica al Quirinale lunedì 4 maggio. "Queste giornate romane mi hanno lasciato tantissime emozioni - le parole della numero 41 della classifica mondiale, accompagnata da coach Fabio Scolari e dal Consigliere Federale della FITP Graziano Risi -. Andare al Quirinale, giocare tre match serali al Foro Italico e ricevere il Collare d'Oro è incredibile. E non ero mai stata al Coni prima d'ora. Porterò per sempre con me le emozioni di queste settimane. Sono estremamente contenta e soddisfatta". "Essere al fianco degli atleti e poter consegnare loro un riconoscimento che è la massima onorificenza dello sport italiano ci dà enorme gratificazione. Ragazzi come Elisabetta sono un esempio in campo e nel comportamento", il commento del Presidente del Coni Luciano Buonfiglio.