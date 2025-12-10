In Umbria 322 volontari della Protezione Civile regionale per la fiamma olimpica

Già il 29 ottobre, durante le prove operative a Terni, sono stati impegnati 51 volontari - riferisce sempre Palazzo Donini - appartenenti a 9 organizzazioni (fra cui i gruppi comunali di Terni, Collescipoli, l'Ari, la Croce bianca tifernate, Cives, Ana, Rosa dell'Umbria Todi, Cisom e il comitato regionale Anpas) "a testimonianza della puntuale preparazione del sistema in vista del grande evento" si legge in una nota di Palazzo Donini. Nel vivo della manifestazione, l'8 dicembre a Terni e Orvieto sono stati mobilitati 89 volontari appartenenti a 13 organizzazioni, a presidio dei punti di arrivo e transito della fiamma. A Terni ne hanno operato 72 di 11 gruppi in quanto ai già presenti alle prove si sono aggiunti quelli di Avigliano Umbro e Sangemini, con un dispositivo particolarmente articolato che ha vigilato sui principali snodi urbani e garantito l'assistenza ai cittadini e ai partecipanti lungo il percorso. A Orvieto, 17 volontari di due organizzazioni locali (gruppo comunale Orvieto e Anc Umbria) hanno presidiato in sicurezza la manifestazione, a fianco di forze dell'ordine e personale sanitario.