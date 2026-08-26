MotoGp, Pol Espargaro al posto di Vinales in Ktm-Tech3 anche ad Aragon

Il team Red Bull KTM Tech3 ha annunciato che Pol Espargaro sostituirà il titolare Maverick Vinales, alle prese con il recupero fisico, anche nel Gran Premio di Aragon di questo fine settimana. Il numero 44 è salito sulla RC16 del connazionale spagnolo anche nello scorso round, corso a Silverstone, dove è andato a punti. Nel tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 dividerà di nuovo il box con Enea Bastianini. A stretto contatto con il suo staff medico, Vinales sta continuando a lavorare per tornare in forma. KTM e Tech3 restano fiduciosi rispetto a un suo rientro a Misano, a metà settembre. "Insieme a Maverick e KTM abbiamo deciso che Pol - ha spiegato il team manager della scuderia - Nicolas Goyon - continuerà a correre con noi anche ad Aragon. Maverick potrà così concentrarsi sul recupero. Pol ha fatto un ottimo lavoro a Silverstone. È un pilota d'esperienza, pronto per scendere in pista anche in questo fine settimana. Per noi è importante che Maverick si prenda il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo supportando e restiamo fiduciosi di poterlo accogliere a Misano. Fino ad allora, ci concentreremo sulla gara di Aragon e continueremo a dare a Pol ed Enea il nostro pieno sostegno".