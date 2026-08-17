Iapichino: "Momento d'oro per l'Italia, grata di essere parte della famiglia"

Si definisce "una ragazza con tantissimi sogni nel cassetto" Larissa Iapichino, medaglia d'oro agli Europei di atletica nel salto in lungo. "È stata una notte magica, visti anche gli altri risultati. Dopo la vittoria dei ragazzi nella 4x400 mi sono sgolata. Per l'Italia è un momento d'oro e sono felice di essere parte di questa bellissima famiglia. Ho messo la mano sul cuore durante l'inno di Mameli perché sono fiera di essere italiana", ha detto Larissa, nella notte di Birmingham, dopo la premiazione per il suo oro. "Ero molto decisa, sono una persona che deve essere sempre stimolata - ha confessato a proposito della gara che l'ha vista protagonista -. Ero pronta a rispondere a un salto superiore al mio, però mi sono piaciuta per come ho gestito la gara. Di solito sono io a rincorrere, questa volte sono state le altre", ha ammesso Iapichino.