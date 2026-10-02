Tennis: svelato il tabellone del Six Kings Slam, per Sinner debutto con De Minaur

02 Ott 2026 - 15:51
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Svelato il tabellone del Six Kings Slam, il torneo d'esibizione in programma a Riad dal 21 al 24 ottobre a cui dovrebbe partecipare anche Jannik Sinner, fermo dalla finale di Wimbledon per un problema al ginocchio. Il tennista azzurro dovrebbe debuttare ai quarti contro Alex De Minaur, per poi disputare l'eventuale semifinale con Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone c'è Carlos Alcaraz, che affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Taylor Fritz. Sinner ha trionfato nelle due precedenti edizioni battendo Alcaraz in entrambe le finali.

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