Basket: Milano, raggiunto accordo pluriennale con Flaccadori

L'Olimpia Milano ha raggiunto "un accordo per l'estensione pluriennale del contratto di Diego Flaccadori". Lo comunica il club lombardo in una nota. "Ci tengo a ringraziare il Sig. Armani, la proprietà e lo staff tecnico per la stima che mi hanno ancora dimostrato. Decidere di rimanere all'Olimpia è stato semplice e immediato - ha sottolineato Flaccadori - poter continuare a difendere i colori biancorossi è una grande responsabilità ma anche un onore. Non vedo l'ora di tornare in palestra per raggiungere tanti nuovi obiettivi". Diego Flaccadori, playmaker di 1.93, nato a Seriate, in provincia di Bergamo, il 5 aprile 1996, è arrivato a Milano nell'estate del 2023 proveniente da Trento. Nella stagione 2023/24 ha contribuito alla conquista dello scudetto segnando 5.4 punti per gara. Nella stagione 2024/25, ha vinto lo Supercoppa e chiuso la stagione con 48 presenze in campo.