Hockey ghiaccio: i Carolina Hurricanes vincono la Stanley Cup

I Carolina Hurricanes hanno conquistato la loro prima Stanley Cup in 20 anni, grazie a una difesa asfissiante in Gara 6 che ha permesso loro di battere i Vegas Golden Knights per 3-0 e di vincere tre partite consecutive in una finale emozionante, ricca di capovolgimenti di fronte e azioni offensive spettacolari. Brandon Bussi, il cui ingresso in campo nel finale di Gara 3 ha contribuito a ribaltare le sorti della serie, ha registrato il suo primo shutout in carriera nei playoff, parando 22 tiri. Jackson Blake lo ha supportato con un gol e un assist, mentre Taylor Hall ha segnato dopo soli 3 minuti e 47 secondi, dando il via alla partita. Nikolaj Ehlers ha poi siglato il gol a porta vuota. La serie si è chiusa così sul 4-2 per gli Hurricanes, capaci di rimontare uno svantaggio iniziale di 1-2.