Grave incidente per Frankie Dettori: il fantino più famoso del mondo ricoverato con diverse fratture

Grande spavento per Frankie Dettori: il fantino più famoso del mondo è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk, nella serata di mercoledì. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo e l'urto gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura, che prima è finita in testacoda e poi si è ribaltata sulla carreggiata. Gli esami eseguiti finora hanno evidenziato la frattura di un pollice e di diverse costole, ma il fantino 55enne resta ricoverato per ulteriori accertamenti diagnostici e sotto osservazione, così da valutare con precisione l'entità delle lesioni riportate.
La sua agenzia, la H Talent Management, ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale: “Possiamo confermare che Frankie Dettori è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Newmarket nella serata di mercoledì 1 luglio. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell’auto che Frankie stava guidando, facendola girare su se stessa e ribaltare. Frankie è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui. Il suo obiettivo ora è riposare e recuperare"