Graich-Falcinelli è pari, Tricolore superwelter rimane vacante

È stato davvero un bel match, di grande intensità agonistica, quello di ieri sul ring di una piazza Broletto affollata fino all'inverosimile, tra Mohammed Graich e Damiano Falcinelli per il titolo italiano dei pesi superwelter. Il titolo non è stato assegnato, e rimane quindi vacante, perchè Graich e Falcinelli hanno pareggiato, con verdetto non unanime. Al termine delle dieci riprese, un giudice ha dato 96-95 per Graich, gli altri due 95-95. Ora c'è la possibilità che tra i due ci sia una rivincita, così da assegnare il titolo.