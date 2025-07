Ciclismo, Bonassi è oro agli EYOF

Anna Bonassi, allieva in forza alla Flandreslove Fiorenzo Magni Brescia, ha vinto la prova in linea al al Festival Olimpico della Gioventù (EYOF) in svolgimento a Skopje (Macedonia del Nord). Ha superato in una volata la belga Anna Meeusen e la britannica Melanie Rowe. Jolanda Sambi ha chiuso al 13° posto, Matilde Carretta al 19°.