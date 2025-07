Courmayeur celebra i 90 anni del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses

Courmayeur, autentico gioiello alpino e punto di riferimento per il turismo outdoor, continua a distinguersi come destinazione d’eccellenza per chi cerca esperienze a contatto con la natura, senza rinunciare all’eleganza e allo sport. Tra le discipline che da sempre contribuiscono a definire l’identità sportiva della località, il golf occupa un posto speciale. È proprio qui, nel 1935, che nasceva il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, una delle realtà storiche del golf alpino italiano.



Immerso in uno scenario unico, ai piedi del Monte Bianco, quest’anno il Club raggiunge il traguardo dei novant’anni di attività, confermandosi una tappa imprescindibile per gli appassionati. Progettato dall’architetto inglese Peter Gannon e successivamente rinnovato da Sir Henry Cotton, il percorso si snoda a 1.560 metri di altitudine lungo le rive della Dora. Le 9 buche con doppie partenze[1] si collocano su un campo pianeggiante e adatto a tutti -dai neofiti ai professionisti- ma capace di sorprendere con due spettacolari par 3 che regalano momenti di sfida tecnica e pura emozione.



Tra i frequentatori affezionati del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses anche Massimo Mauro, ex calciatore e Presidente della Fondazione Vialli e Mauro che ha trovato in questo angolo di Valle d’Aosta un luogo dove vivere il golf in modo unico.

“La prima volta che sono stato a Courmayeur era il 1985. Non giocavo ancora a golf, ma quel paesaggio mi è rimasto impresso”, racconta. “È stato solo dopo aver smesso con il calcio, nel 1995, che ho iniziato a giocare sul serio, e da allora il campo di Courmayeur è diventato una tappa fissa delle mie estati. Il circolo ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita sportiva: sono passato da un handicap di 24 a 4, grazie anche al percorso tecnico, che richiede precisione soprattutto con i ferri. È un campo unico sia dal punto di vista paesaggistico che sportivo e per me è sempre una gioia tornarci. Ho condiviso tante estati lì con gli amici di sempre, tra cui il presidente Pasqualino. Anche oggi, ogni volta che posso, torno a giocare con lui e l’esperienza è sempre unica”.



Aperto da giugno fino a ottobre, seguendo il ritmo delle stagioni alpine, il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses offre ai soci e agli ospiti un’esperienza completa, grazie a strutture dedicate come il driving range, il pitching e il putting green, oltre a servizi pensati per ogni esigenza: scuola di golf, corsi specifici per bambini e ragazzi, noleggio attrezzatura e golf cart. Durante l’estate, il calendario si arricchisce con Golf Clinic per affinare la tecnica, Academy pensate per i più giovani e numerosi tornei che animano la stagione.



Tra gli appuntamenti da non perdere, spicca la 10ª edizione di “Steve’s Golf by Night”, la spettacolare gara in notturna in programma venerdì 1° agosto.