Nuoto, Mondiali tuffi: Elisa Cosetti in finale dai 20 metri

L'ultimo salto vale la finale mondiale dalla piattaforma di 20 metri per Elisa Cosetti, bronzo europeo a Roma 2022, allenata da Nicole Belsasso e Alessandro De Rose. L'azzurra si è classificata 12esima con 258.90 punti. Dopo il terzo tuffo, primo di questa seconda giornata di preliminari, era sedicesima con le prime dieci già qualificate aritmeticamente e lei a giocarsi il pass con la tedesca Schmidbauer e la svizzera Herculano. Resta fuori la teutonica e Cosetti scala quattro posizioni. Decide tutto il triplo salto mortale ritornato con mezzo avvitamento dove riceve tutti 8 e ottiene 91.20 punti pesantissimi. "Sono contentissima - commenta Elisa che proprio ieri ha compiuto 23 anni - Sapevo che per andare in finale dovevo fare un tuffone e ci sono riuscita: ciò mi rende orgogliosa. I primi giorni sono stata male, ora mi sono ripresa. Dopo aver fatto il primo tuffo, averlo forzato forse per troppa sicurezza, ho capito che dovevo resettare e potevo farcela. Qui è bellissimo e la piscina è più grande. Di solito quando sei in pedana e guardi giù la vasca ti sembra un puntino, questa invece la vedi che è più larga e ti dà sicurezza".