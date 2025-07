Ciclismo: Brafa è bronzo nello short track agli Europei MTB

Lo junior Federico Brafa è medaglia di bronzo nello Short Track ai campionati europei di MTB che sono iniziati ieri a Melgaco, in Portogallo e che oggi hanno assegnato le medaglie in quattro categorie. Il campione italiano XCO, in un'arrivo in volata, ha chiuso la prova alle spalle dell’austriaco Anatol Friedl e dello spagnolo Guillermo Parrado Hortigosa: "Gara combattuta fin dalle prime battute. Sono sempre stato tra i primi. Ho un po’ di rammarico per questo terzo posto, perché nella volata a potevo fare meglio." Azzurri protagonisti anche con il quinto posto di Pietro Cao. Elia Rial, è giunto 27°.