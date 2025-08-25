Golf: US Senior Women's Open, vince gallese Becky Morgan

La gallese Becky Morgan ha dominato l'US Senior Women's Open di golf chiudendo con un 70 a 3 sotto par e una vittoria di 6 colpi su Juli Inkster. Morgan ha chiuso con un 285 a 7 sotto par al San Diego Country Club. L'ex vincitrice dell'LPGA e del Ladies European Tour ha esordito in questo evento dopo aver compiuto 50 anni a settembre. La 65enne Inkster ha chiuso con un 71. Liselotte Neumann si è classificata terza a pari punti con un 74. Maria McBride e Corina Kelepouris, a pari merito con Morgan al comando del terzo round, hanno entrambe chiuso con un 78, piazzandosi al quarto posto a pari merito con 1 sopra la vincitrice del 2024 Leta Lindley (73). La leader del primo round, Annika Sorenstam, si è piazzata ottava a pari punti con 3 sopra la vincitrice dopo un 72.
