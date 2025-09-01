Golf, Ryder Cup: le ultime scelte di Donald per Team Europe

Luke Donald ha scelto Ludvig Åberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry, Jon Rahm e Sepp Straka come sue sei scelte del capitano per completare la squadra europea di 12 uomini per la Ryder Cup 2025 a New York. Si uniscono ai sei qualificati d'ufficio, ovvero Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Højgaard, Robert MacIntyre, Rory McIlroy e Justin Rose, per la sfida contro gli Stati Uniti, che si svolgerà al Bethpage Black, Farmington, New York, dal 26 al 28 settembre. Lo svedese Åberg e l'austriaco Straka giocheranno la loro prima Ryder Cup fuori casa, dopo aver debuttato nella vittoria per 16 ½ - 11 ½ a Roma due anni fa. Il norvegese Hovland, che ha fatto coppia con il connazionale scandinavo Åberg in una vittoria da record a Roma, sarà alla sua terza partecipazione consecutiva, così come l'irlandese Shane Lowry, che, come Hovland, ha giocato per la squadra europea nel 2021 e nel 2023. L'inglese Fitzpatrick e lo spagnolo Rahm sono i più esperti tra le scelte del capitano, con tre presenze a testa. Fitzpatrick ha giocato nel 2016, 2021 e 2023, mentre Rahm raggiungerà la sua quarta presenza consecutiva, dopo il suo debutto a Parigi nel 2018. Il capitano europeo Donald ha dichiarato: "Sono felice di accogliere Ludvig, Matt, Viktor, Shane, Jon e Sepp nel Team Europe, insieme ai nostri sei qualificati d'ufficio. "Siamo una squadra affiatata e unita con una forte cultura, con 11 dei 12 giocatori della vittoria a Roma che tornano, e un esaltante e talentuoso esordiente, Rasmus Højgaard, che faceva parte del nostro ambiente di squadra a Roma. "Abbiamo anche molta esperienza e questo sarà importante a Bethpage, perché sappiamo quale sfida ci aspetta. "Anche se la squadra è simile a quella di Roma, ho affrontato questa carica di capitano da un punto di vista molto diverso. Una sfida diversa richiede un modo di pensare e strategie diverse. "Sono entusiasta del fatto che ora abbiamo i nostri 12 giocatori al completo e insieme siamo tutti completamente concentrati sul cercare di mantenere la Ryder Cup a New York e cercare di fare la storia."