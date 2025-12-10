Golf, Dp World Tour: Migliozzi, Laporta e Pavan al via in Sudafrica

I sudafricani hanno vinto dieci delle ultime dodici edizioni dell'Alfred Dunhill Championship e sono reduci da quattro successi consecutivi. Ancora una volta, davanti al proprio pubblico, inseguiranno l'impresa. Tra i past winner, con Norris, Louis Oosthuizen (campione Major, ha fatto suo il The Open nel 2010 e si è classificato secondo al The Master nel 2012 e allo US Open nel 2015), a segno nel 2023, Ockie Strydom (2022), Christiaan Bezuidenhout (2020), Brandon Stone (2016), Branden Grace (2013). Puntano in alto anche Thriston Lawrence, Dean Burmester e Dylan Frittelli. Quanto agli azzurri, Migliozzi, 28enne di Vicenza, è reduce dal 52° posto nel 'Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player' conquistato dal norvegese Kristoffer Reitan (assente a Johannesburg). Mentre Laporta, 35enne di Castellana Grotte (Bari), miglior azzurro sul DP World Tour 2025 e Andrea Pavan, 36enne di Roma, sono entrambi al debutto nella nuova stagione. Lo scorso anno il pugliese non superò il taglio mentre il capitolino si classificò 24° con uno score di 283 (67 69 76 71, -5) colpi. Tra i favoriti al titolo ecco poi l'inglese Dan Bradbury (runner up nel Nedbank), gli spagnoli Eugenio Chacarra, Pablo Larrazabal (l'ultimo europeo a imporsi nella competizione grazie all'exploit del 2019), Angel Ayora, il tedesco Marcel Siem (suo l'Open d'Italia 2024), il francese Martin Couvra (miglior rookie del DP World Tour 2025) e il canadese Aaron Cockerill.